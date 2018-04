Oficial. A fost facuta publica Lista sectoarelor de plaja libera propuse spre inchiriere de la Marea Neagra (document integral)

Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul ministrului Finantelor, prin care se stabileste ce institutii vor primi salariile pe luna martie, pe data de 5 aprilie, adica înainte de Paste, a fost publicat, miercuri, în Monitorul Oficial.

- In data de 19 martie anul curent a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 238 Ordinul M.41 din 12 martie 2018 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind recrutarea, selectia, formarea profesionala si evolutia in cariera militara in Armata Romaniei, aprobate prin…

- Proiectul plajei pentru persoane cu dizabilitati a fost anulat Proiectul plajei pentru persoane cu dizabilitati de la Constanta a fost anulat de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral, anunta organizatia neguvernamentala Centrul de Autism "Marea Neagra", care protesteaza…

- In ședința publica ordinara a Consiliului Local Abrud din 15 februarie 2018, cel de-al treilea proiect de hotarare supus spre dezbatere de catre primarul Nicolae Simina a fost aprobarea bugetului local și a Listei obiectivelor de investiții propuse a se realiza in anul 2018 in orașul Abrud. Deși au…

- O noua categorie de angajati este scutita de impozit de la 1 februarie. Este vorba despre programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei instituții de invațamant superior. Masura este prevazuta in programul de guvernare. Ordinul comun al Ministerului Comunicațiilor și Societații Informaționale,…