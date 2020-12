Joi, 16 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 87 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge 11.515 la de persoane confirmate pozitiv, 9.753 de persoane vindecate și 298 de decese. Miercuri, in Alba au... Articolul OFICIAL| 87 de noi INFECTARI in județul Alba, in ultimele 24 de ore: LISTA localitaților din care provin noile cazuri de COVID-19 a aparut prima data pe Ziarul Unirea .