OFICIAL| 868 cazuri noi și 19 decese, în România, în ultimele 24 de ore: 269 de oameni internați la ATI OFICIAL| 868 cazuri noi și 19 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 269 de oameni internați la ATI 868 cazuri noi și 19 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 269 de oameni internați la ATI Duminica, 29 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 29 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.096.753 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.054.246 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL| 628 cazuri noi și 9 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 167 de oameni internați la ATI OFICIAL| 628 cazuri noi și 9 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 167 de oameni internați la ATI Vineri, 20 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei…

- OFICIAL| 595 cazuri noi și 14 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 153 de oameni internați la ATI OFICIAL| 595 cazuri noi și 14 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 153 de oameni internați la ATI Joi, 19 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei…

- OFICIAL| 541 cazuri noi și 6 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 146 de oameni internați la ATI OFICIAL| 541 cazuri noi și 6 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 146 de oameni internați la ATI Miercuri, 18 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei…

- Cazurile noi de infectare cu COVID-19 se mențin ridicate. Numai in ultimele zile am avut parte de peste 200 de cazuri noi inregistrate in doar 24 de ore, cu un maxim sambata, 14 august (408 de cazuri noi) și un minim luni, 16 august (286). Duminica, 15 august, au fost raportate 323 de cazuri noi.Saloanele…

- OFICIAL| 544 cazuri noi și 6 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 126 de oameni internați la ATI OFICIAL| 544 cazuri noi și 6 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 126 de oameni internați la ATI Luni, 16 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei…

- OFICIAL| 233 cazuri noi și CINCI decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 60 de oameni internați la ATI Marți, 3 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 3 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.083.711…

- OFICIAL| 137 cazuri noi și CINCI decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 63 de oameni internați la ATI OFICIAL| 137 cazuri noi și CINCI decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 63 de oameni internați la ATI Luni, 2 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei…

- OFICIAL| 153 cazuri noi și doua deces, in Romania, in ultimele 24 de ore: 49 de oameni internați la ATI OFICIAL| 153 cazuri noi și un deces, in Romania, in ultimele 24 de ore: 49 de oameni internați la ATI Vineri, 30 iulie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei…