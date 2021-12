OFICIAL| 716 de cazuri noi de COVID-19 și 722 de pacienți la ATI, in ultimele 24 de ore. 45 de romani au pierdut lupta cu virusul OFICIAL| 716 de cazuri noi de COVID-19 și 722 de pacienți la ATI, in ultimele 24 de ore. 45 de romani au pierdut lupta cu virusul Sambata, 11 decembrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 12 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.793.149 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.636 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la…