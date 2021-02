Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a anunțat care este situația epidemiologica in școli, vineri, 11 februarie, la cinci zile de la redeschiderea școlilor pentru invațamantul in format fizic.Astfel, instituția condusa de Sorin Cimpeanu a precizat ca situația cazurilor inregistrate in școli in perioada 11-12 februarie,…

- In București sunt 64 de elevi infectați cu Sars-Cov-2, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Sorin Cimpeanu a fost intrebat, vineri, cați elevi sunt infectați in acest moment in București, avand in vedere ca pe Capitala nu s-a dat o situație centralizata. Vești URIAȘE! Cresc salariile…

- Redeschiderea școlii a fost una cu multe emoții și dezbateri, iar din pacate, veștile rele abia incep sa apara. In cursul zilei de ieri, ministrul Educației a prezentat situația cazurilor de Covid-19 in școli, iar cifra rezultata dupa nici patru zile de școala este dezastruoasa. Sorin Cimpeanu a explicat,…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei, a facut declaratii despre primele cazuri de Covid-19 aparute, astazi, in unitatile de invatamant. “Monitorizam atent Post-ul Recomandarile Ministrului Educației, la apariția primelor cazuri de Covid-19, dupa redeschiderea școlilor apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Premierul a anuntat ca marti, impreuna cu presedintele Klaus Iohannis, va fi luata decizia cu privire modul de desfasurare a cursurilor scolare incepand din 8 februarie.„Vom avea maine toate informatiile si pe baza acestor informatii vom lua decizia. Nu pot sa ma antepronunt. Pana maine vom avea mai…

- Consiliul Național al Elevilor solicita Guvernului sa actualizeze ordinul privind organizarea cursurilor pe timp de pandemie pana pe 30 ianuarie.pentru ca școlile sa se poata pregati, avertizand ca „suntem la un pas distanța” de situația haotica de la inceputul anului școlar.„La aproape doua saptamani…

- Ziarul Unirea Ministrul Educației dupa focarul cu noua tulpina de COVID: „Interesul pentru deschiderea școlilor se pastreaza, sub rezerva unei analize” Redeschiderea școlilor pe 8 februarie ramane pe masa, a declarat Sorin Cimpeanu, Ministrul Educației, la Romania TV, chiar daca la o școala din București…