OFICIAL - 52 de persoane au murit din cauza Covid-19. Scade presiunea pe secțiile de ATI Pana astazi, 30.092 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 25.05.2021 (10:00) – 26.05.2021 (10:00) au fost raportate 52 de decese (24 barbați și 28 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Alba, Arad, Bacau, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Hunedoara, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vrancea, Ilfov și Municipiul București. Dintre acestea, 3 decese au fost inregistrate la categoria de varsta 40-49 ani, 2 decese la categoria de varsta 50-59 ani, 14 decese… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

