- Campania de vaccinare anti-COVID19 va debuta in Alba, luni, 4 ianuarie 2021, cand de altfel vor ajunge in județ primele 975 de doze de vaccin marca Pfizer. Acestea vor fi transportate din centrul regional de depozitare de la Brașov la sediul DSP Alba, de unde vor fi apoi distribuite celor 8 centre locale…

- Luni, 28 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 30 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 12117 persoane confirmate, 10 892 persoane vindecate, 319 decese. CITEȘTE ȘI: Doar 17…

- Este o prima etapa in care este inclus personalul care lucreaza in instituții medicale. Fiecare centru de vaccinare din spitalele din județ are un coordonator. Vor fi echipe speciale care se ocupa de vaccinare, formate din medic, 2 asistenți medicali și un registrator medical. In toate unitațile sunt,…

- Duminica, 27 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 17 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 12117 persoane confirmate, 10 786 persoane vindecate, 317 decese. CITEȘTE ȘI: 40…

- Vineri, 25 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 67 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 12060 persoane confirmate, 10.426 persoane vindecate, 313 decese. Miercuri, in Alba…

- Joi, 16 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 87 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge 11.515 la de persoane confirmate pozitiv, 9.753 de persoane vindecate și 298 de decese. Miercuri,…

- Miercuri, 16 decembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 93 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, potrivit datelor de la Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge 11.515 la de persoane confirmate pozitiv, 9.667 de persoane vindecate și 295 de decese.…

- Pana in prezent au fost identificate un numar de 302 centre de vaccinare anti-COVID in unitati sanitare pentru demararea campaniei de imunizare a personalului medical, anunța Ministerul Sanatatii. Alte 597 de spatii, in afara unitatilor sanitare, au fost stabilite pentru pentru etapele de vaccinare…