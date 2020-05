Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea OFICIAL: 11.339 de cazuri COVID-19 in Romania. 303 noi imbolnaviri in ultimele 24 de ore Pana astazi, 27 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 11.339 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.141 au fost declarate…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 10.417 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19, in Romania. 321 de cazuri noi de coronavirus in 24 de ore Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca, pana astazi, 24 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 10.417 de cazuri de persoane infectate cu virusul…

- Bilantul mortilor de COVID-19 confirmati in prima zi de Paste ajunge la ora publicarii acestei stiri la 30 de cazuri, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a mai publicat datele referitoare la sase noi cazuri. In totla, in Romania s-au inregistrat, pana la aceasta ora, 451 de morti din cauza noului…

- Ziarul Unirea OFICIAL: S-a depașit pragul de 6.000 de infecții cu COVID-19 in Romania. 310 noi cazuri de imbolnavire. Bilanțul total ajunge la 6.300. Care este situația pe județe Pragul de 6.000 de infecții cu COVID-19 in Romania a fost depașit, potrivit ultimei informari a Grupului de Comunicare Strategica.…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 263 de cazuri noi de COVID-19, in Romania. Cea mai mare creștere a numarului de imbolnaviri, in 24 de ore. Bilanțul total OFICIAL: 263 cazuri noi de imbolnaviri cu COVID-19 in Romania. 1292 de persoane infectate cu noul coronavirus Pana astazi, 27 martie, pe teritoriul Romaniei,…

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 1.029, cu 123 cazuri nou depistate, potrivit informațiilor transmise joi la ora 13.00 de Grupul de Comunicare Strategica. Pana joi, in Romania s-au inregistrat 17 decese din cauza COVID-19. De la apariția COVID-19 in țara noastra, 94 de pacienți…

- Pana miercuri, la ora 10:00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire. De asemenea, dintre cele 246 de…

- Pana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 139 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre cei 139 de cetațeni care au contactat virusul, 9 sunt declarați vindecați și au fost externați, a transmis Grupul de Comunicare Strategica.