OFICIAL| 2.201 de cazuri noi de coronavirus in Romania: Bilanțul total ajunge la 1.044.722 de imbolnaviri. 154 decese și 1.377 de persoane internate la ATI Sambata, 24 aprilie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 24 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.044.722 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 968.746 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma...