Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat luni seara ca s-a intrat oficial in Scenariul 4, epidemia de coronavirus in Romania depasind 2000 de cazuri.Luni seara, in Romania erau confirmate 2109 cazuri de infectie cu COVID-19, dintre care 593 in Suceava. Au fost confirmate in total 65…

- Ziarul Unirea OFICIAL, 30 martie 2020: 2109 cazuri de infecție cu COVID-19. Romania intra in SCENARIUL 4 OFICIAL, 30 martie 2020: 2109 cazuri de infecție cu COVID-19. Romania intra in SCENARIUL 4 Secretarul de stat Raed Arafat a anuntat luni seara ca s-a intrat oficial in Scenariul 4, epidemia de coronavirus…

- Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat duminica seara situația oficiala a cazurilor de imbolnaviri, dar și masuri noi dispuse. Potrivit acestuia, pana la ora 20.00, in Romania au fost confirmate 1.815 cazuri, au fost declarați vindecați 206 și au fost inregistrate 43 decese. Citește și 43 DECESE din…

- Duminica, 22 martie, au fost inregistrate primele doua decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 66 de cazuri noi, iar numarul de cazuri confirmate a ajuns la 433, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Este…

- Șase cazuri noi de coronavirus au fost confirmate, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica. Cinci sunt contacți ai pacienților 59 și 26, iar un barbat de 51 de ani este din Brașov și s-a intors din Italia. Printre noile cazuri este vorba și de un copil de 4 ani, contact al cazului 59 din Hunedoara.…

- Seful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat și Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, au anuntat mai... The post Coronavirus in Romania, restrictii anuntate de autoritati. Se interzice orice eveniment cu peste 1.000 de persoane appeared first on Renasterea…

- Autoritațile au confirmat doua noi cazuri de coronavirus in Romania. Este vorba de un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, și Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, au anunțat cele doua noi cazuri intr-o conferința…

- Alte doua cazuri de coronavirus au fost confirmate, in Romania, in urma cu puțin timp. Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru și Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, au anunțat ca doua persoane, un barbat din Maramureș, in varsta de 45 de ani și o femeie,…