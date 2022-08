Offshore, noul boom al aurului negru Companiile petroliere globale pompeaza miliarde de dolari in forajul offshore, inversand o lunga perioada de declin al cheltuielilor pentru proiecte care dureaza de zeci de ani, inclusiv unele in apele din largul coastei atlantice a Canadei. Prețurile in creștere ale petrolului incurajeaza investițiile, impreuna cu cererea tot mai mare de energie a Europei, in contextul […] The post Offshore, noul boom al aurului negru first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

