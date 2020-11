Office 365, de la lansare si pana in prezent A fost o vreme cand Microsoft Office 97 venea pe 55 (da, cincizeci si cinci, ati citit bine) de dischete.



Au fost momente cand era, surprinzator, mai simplu sa instalezi o versiune Office pirat de la taraba de la baietii buni din Obor decat sa treci prin furcile caudine ale instalarii si activarii suitei Microsoft.



Anii au trecut si lucrurile s-au simplificat dramatic, cu beneficii majore pentru ambele parti (din fericire nu si pentru susnumitii baieti, nevoiti sa urmeze alte oportunitati de cariera).



2011. Microsoft anunta cu surle si trambite aparitia suitei Office… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

