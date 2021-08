Oferte false de vaccinuri anti-Covid în 40 de țări, avertizează Interpol. Cum procedează infractorii cibernetici Autoritațile sanitare din 40 de țari sunt ținta unor campanii frauduloase legate de vaccinurile anti-Covid, avertizeaza Interpol, potrivit Agerpres , care citeaza blogul producatorului de soluții de securitate cibernetica Eset. Autorii pretind ca sunt producatori de vaccinuri sau autoritați responsabile cu supravegherea eforturilor de distribuire a vaccinurilor. Interpol a lansat un avertisment global cu privire la grupuri de criminalitate organizata care vizeaza guvernele cu oferte false prin care negociaza vaccinuri. ”Avertismentul a fost emis pentru toate cele 194 de țari membre dupa ce agenția… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

