Stiri pe aceeasi tema

- Carnea de miel se comercializeaza in piețele din Romania la un preț ireal de mare. Ca in fiecare an, crescatorii de ovine au scumpit mieii in preajma Paștelui, numai ca in acest an carnea a ajuns la un preț incredibil, fiind cu mult mai scumpa ca anul trecut. Ce mesaj are ministrul Marius Budai pentru…

- In satele din Maramures inca se mai pastreza multe din vechile obiceiuri si traditii legate de sarbatoarea Pastelui, cea mai mare sarbatoare crestina din an. Unele pensiuni cu specific local ofera turistilor astfel de experiente.

- Nuno Claro, 45 de ani, fostul portar al lui CFR Cluj, triplu campion cu ”feroviarii”, se recomanda ca portughezo-ardelean, clujean, a marturisit ca a invațat aici ce inseamna rabdarea, iar soția, Theodora, are o influența mare asupra lui A venit in 2007 in Romania și a mai plecat inapoi in Portugalia…

- Prețurile apartamentelor din "Monaco de Transilvania" cresc in continuare. Imobilele s-au scumpit cu 4,2% in doar o luna de zile. Cu o medie de 1.650 euro/mp, Bucureștiul e mult sub Cluj-Napoca, unde prețul mediu solicitat de vanzatori este de 2.330 de euro/mp.

- Dupa ce Viktor Orban și-a proclamat victoria in alegerile parlamentare de duminica, in urma carora obține al patrulea mandat de premier, liderul UDMR a reacționat. Și nu oricum. Ci dand ca sigur faptul ca, in urmatorii patru ani, „cazul maghiarilor din Romania și Transilvania va fi important” pentru…

- Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba organizeaza, luni, 28 februarie 2022, un eveniment – omagiu dedicat conducatorilor Rascoalei de la 1784, Horea, Cloșca și Crișan, martiri și eroi ai națiunii romane. Manifestarile au debutat, la ora 12:00, cu masa rotunda cu tema „Rascoala lui Horea. Dezbatere…

- Antrenorul de baschet grec Giannis Koukos este de trei ani in Romania, la Cluj-Napoca, și a povestit, fie cu umor, fie realist, cat de simplu i-a fost sa se adapteze aici. Ce similitudini a gasit intre cele doua nații, dar și de ce nu „sufera” festivalul Untold și ce-i place la ardeleni. Giannis Koukos,…

- Orașul din Ardeal, amplasat strategic la conexiunea a doua mari cai de comunicație, unde șomajul este zero și investițiile depașesc un miliard de euro Orașul din Ardeal, amplasat strategic la conexiunea a doua mari cai de comunicație, unde șomajul este zero și investițiile depașesc un miliard de euro…