- Hotelul PERLA din Slanic Moldova raspune de intrebarea Ce ți-ai dori mai mult intr-un week-end, intr-un concediu de relaxare sau la o cura de refacere? Desigur, toate serviciile intr-un singur preț: cazare comoda și calduroasa, mese gustoasa și fara E-uri de trei ori pe zi, rasfaț la piscina, un bazin…

- Chiar daca a nins și temperaturile au fost sub zero grade, ceea ce a permis funcționarea tunurilor de zapada, pe partia Nemira de la Slanic Moldova, aceasta va fi deschisa, in weekend, doar amatorilor de saniuș sau de plimbari cu telescaunul. „Deocamdata se pot bucura doar copiii pentru saniuș și alte…

- Continuam prezentarea serialului dedicat ziarului ,,Curierul Slanicului Moldova” (din colecția Bibliotecii Centrale Universitare ,,Mihai Eminescu” din Iași – BCU), primul din Romania care a oglindit viața unei stațiuni balneare. In fapt, un jurnal al stațiunii Slanic-Moldova care acopera o perioada…

- Celebrul Cazinou din stațiunea Slanic Moldova a implinit 128 de ani in 2022, dar sinuoasa lui istorie are acum un reper important: „Anul 33”. Este anul in care s-a batut in cuie reintoarcerea la comunitatea slaniceana a cazinoului, dupa anul de grație 1989 care a fost cel de dinaintea intrarii, treptate,…

- Se implinesc niște ani de cand universitarii Ion Rotaru și Valeriu Filimon au trecut in veșnicie. Bacauani, nascuți la Valea lui Ion- Blagești și Slanic Moldova, cei doi au fost colegi de catedra la Universitatea din București. Poetul Dan Sandu a avut șansa/ bucuria de a fi prieten mai ales cu Valeriu…

- Accor, lider mondial in industria ospitalitații, anunța semnarea unui nou acord de franciza pentru deschiderea unui nou hotel Mercure in Bacau. Hotelul va fi operat de dezvoltatorul local Arena City Center S.R.L. și va fi primul afiliat unui lanț internațional din oraș. Hotelul de 80 de camere Mercure…

