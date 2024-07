Oferta turistică a Timișoarei, prezentată la Berlin Organizația de Management al Destinației Timișoara impreuna cu municipalitatea și cu sprijinul asociației patronale Horetim și al ambasadei Romaniei de la Berlin organizeaza in 3 iulie, in capitala germana, un eveniment de promovare turistica a Timișoarei. Municipiul Timișoara a inceput in urma cu doi ani un program de promovare a Timișoarei in capitalele europene, in […] Articolul Oferta turistica a Timișoarei, prezentata la Berlin a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

