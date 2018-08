Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen a cucerit Supercupa Germaniei. Campioana in exercitiu din Bundesliga s-a distrat la Frankfurt in meciul cu echipa locala, Eintracht, impunandu-se cu scorul de 5-0. Robert Lewandowski a decis, practic, de unul singur invingatoarea acestui meci.

- Aflat in mjlocul unei adevarate telenovele, Carlos Fortes a lamurit subiectul FCSB, dupa infrangerea formatiei sale, Gaz Metan, 1-3 cu vicecampioana Romaniei. La finalul celor 90 de minute, varful portughez a vorbit si despre conflictul pe care l-a avut cu Bogdan Planic in prima repriza.

- FCSB va juca in aceasta seara pe terenul celor de la Gaz Metan, de la ora 21:00. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Spot, TV Telekom Sport și LookTV. Pentru meciul cu formația din Mediaș, Nicolae Dica, antrenorul FCSB, va odihni mai mulți jucatori de baza, in vederea meciului retur…

- Trei goluri in trei meciuri l-au convins pe Becali! Marti seara, finantatorul FCSB-ului a anuntat ca-l va transfera pe Carlos Fortes (23 de ani), atacantul portughez care a impresionat in startul sezonului in tricoul lui Gaz Metan.

- Antrenorul celor de la FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, Nicolae Dica, a anuntat ca e obisnuit cu presiunea pusa de Gigi Becali si e constient ca daca nu are rezultatele asteptate paote pleca chiar dupa primele meciuri din campionatul intern.

- Interesul pentru Razvan Marin din partea cluburilor europene creste pe zi ce trece. Dupa ce Inter Milano si AS Roma si-au manifestat dorinta de a-l transfera, romanii oferind chiar 7 milioane de euro, acum Sampdoria a propus intre 10-12 milioane de euro pentru mijlocasul roman, conform La…

- Eintracht Frankfurt, locul 8 in Bundesliga, a luat Cupa Germaniei. Miracolul lui Niko Kovac. In finala, Eintract a trecut de campioana Bayern Munchen, scor 3-1. Rebic (11 și 82) și Gacinovic (90+6) a marcat pentru invingatori. In minutul 53, Lewandowski a egalat pentru bavarezi, insa nu a fost suficient.…

- Kamer Qaka a efectuat azi vizita medicala și a semnat cu FCSB. Mijlocașul a semnat un contract pe 5 ani cu formația roș-albastra. Așa cum obișnuiește in cele mai multe cazuri, Gigi Becali i-a fixat albanezului de 23 de ani o clauza de reziliere impresionanta: 20 de milioane de euro. Fotbalistul venit…