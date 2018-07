Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a crescut usor in perioada 18 - 22 iunie, cu doar 0,88% fata de perioada precedenta, pana la 119,94 milioane de lei, conform datelor statistice publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Acționarul majoritar al Grupului Alro, Vimetco, impreuna cu firma Conef, intenționeaza sa vanda acțiuni ale companiei producatoare de aluminiu, conform informațiilor publicate pe site-ul Bursei de Valori București (BVB). Cei doi acționari nu precizeaza la cat vor sa-și reduca participația.

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a scazut de aproape doua ori in aceasta saptamana, fata de perioada precedenta, pana la 118,89 milioane de lei, conform datelor statistice publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Pretul final de oferta pentru investitorii institutionali a fost stabilit la 40 de lei pe actiune, ceea ce inseamna ca in prezent investitori de calibru precum Banca Europeana de Reconsctructie si Dezvoltare (BERD), care a cumparat actiuni pe perioada ofertei de vanzare, fonduri de pensii, dar si…

- Digi Communications NV, unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii de telecomunicatii din Romania si Ungaria, a realizat in primele trei luni ale anului un profit net de 14,8 milioane euro, cu 6% mai mic decat rezultatul net raportat in perioada ianuarie-martie 2017, in valoare de 15,8…

- Oil Terminal Constanta, operatorul terminalului petrolier de stat de la Marea Neagra, a raportat in primul trimestru al anului un profit net de 17.000 lei, de aproape 400 de ori mai mic fata de rezultatul net realizat in prima parte a anului trecut, de 6,77 milioane lei, potrivit datelor transmise…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a obtinut un profit net de 189,99 milioane lei in primul trimestru al acestui an, in crestere cu 51,7% fata de perioada similara a anului trecut, arata raportul transmis vineri de companie…

- Piata de capital romaneasca ar putea fi volatila, in perioada urmatoare, avand in vedere cresterile din ultima perioada, sustine Lucian Anghel, presedinte al Bursei de Valori Bucuresti (BVB).