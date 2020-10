Stiri pe aceeasi tema

- BVB anunta tranzactii de peste jumatate de miliard de euro si o lichiditate de trei ori mai mare in luna in care Romania a fost promovata piata emergenta Tranzactiile cu actiunile companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au depasit jumatate de miliard de euro in septembrie anul acesta,…

- ”Safetech Innovations SA, companie romaneasca de securitate cibernetica, anunta intentia de listare pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti pana la sfarsitul anului. Inainte de listare, Safetech Innovations va realiza un plasament privat pentru actiuni noi cu intentia de a atrage 2,5 milioane de…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere sedinta de joi, dar valoarea tranzactiilor s-a ridicat la 802,28 milioane de lei (peste 165 de milioane de euro). Volumul tranzactiilor a fost sustinut de oferta publica a Fondului Proprietatea, prin care acesta a vandut actiuni ale SNP Petrom…

- Libra Internet Bank a atras aproape 4,3 milioane euro printr-o emisiune de obligațiuni cu o maturitate de 10 ani și denominate in euro de la investitorii pe piața de capital. Obligațiunile vor putea fi tranzacționate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB incepand cu data de 3 septembrie.…

- "Plasamentul privat de actiuni emise de MAM Bricolaj si intermediat de TradeVille pe 3 septembrie 2020 a fost inchis anticipat in prima zi, la pretul maxim de 20 lei/actiune, cu o suprasubscriere de 76%. Toate actiunile oferite au fost subscrise in primele 3 minute ale plasamentului, peste 90% din subscrieri…

- Titlurile de stat pentru populatie Fidelis intra, joi, la tranzactionare la BVB. Oferta a cuprins, in premiera, si o emisiune in euro, cu scadența la cinci ani Titlurile de stat pentru populatie Fidelis vor intra, joi, la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), iar ministrul Finantelor Publice,…

- Romanii au cumparat titluri de stat de peste 2 mld. lei, in euro și in moneda naționala, care pot fi tranzactionate la BVB, din 13 august Populatia a subscris, in perioada 15 iulie - 7 august, titluri de stat Fidelis in lei si valuta in valoare echivalenta de peste 2 miliarde de lei, cea mai mare suma…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a atras 1,224 miliarde lei și 168,4 milioane euro prin trei emisiuni de titluri de stat pentru populație in cadrul Programului FIDELIS, prin oferta primara de vanzare care s-a derulat in perioada 15 iulie - 7 august, anunța ministerul.Titlurile urmeaza a…