Indicele ROBOR la 3 luni a trecut pragul de 6% pe an

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut vineri la 6,01% pe an, de la 5,99% pe an, joi, un nivel mai ridicat, 6,03% pe an, fiind înregistrat în data de 4 ianuarie 2013, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională… [citeste mai departe]