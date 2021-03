Stiri pe aceeasi tema

Locuri de munca in Primariile din Maramureș.Se cauta funcționari publici: inspectori , director executiv și polițist local .VEZI LISTA La nivelul județului Maramureș…

Panica in Baia Mare. O femeie a cazut in gol de la etajul 3 al imobilului in care locuia, decedand In aceasta seara, la ora 20 30, Poliția Municipiului Baia Mare a…

Locuri de munca in sistemul bugetar din Maramureș.Se cauta ingrijitoare, psiholog, muncitor, manager proiect și experți .VEZI LISTA La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele …

Se inchide Europa? Noi restrictii de pe 31 ianuarie. Tarile care iși inchid granițele Pe langa Franța, și Portugalia a anunțat ca, incepand de duminica, va limita, pentru 15 zile, plecarile…

Caz cutremurator! Polițist de 24 de ani, impușcat in cap Caz cutremurator! Un tanar polițist, in varsta de 24 de ani, și-a pus capat zilelor chiar la sediul Poliției Baraolt. Oferta de nerefuzat…

Maramuresean urmarit international a fost arestat. Vezi ce a facut el.. Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente …

Prima institutie din Romania care ii sanctioneaza pe cei care se opun vaccinarii. „Studentii care refuza sa se injecteze nu vor avea voie in spital" Anca Buzoianu, rectorul Universitații de…

Ați avut aceste simptome? Este posibil sa fi avut COVID fara sa știți In ciuda raportarilor zilnice venite din partea autoritaților, care arata cate persoane au fost infectate cu coronavirus,…