Oferta lui Putin ar putea fi o capcana pentru Prigojin? Ce spun experții occidentali și bloggeri militari ruși

E posibil ca luptatorii Wagner sa nu fie in siguranța in Belarus și sa fie de fapt atrași intr-o capcana dupa revolta lor, in pofida garanțiilor obținute de la Lukașenko, au apreciat experții Institutului pentru Studii de Razboi (ISW), relateaza Insider. Un alt expert a declarat ca ar fi „foarte surprins” daca Prigojin va mai fi in viața peste cateva luni.

