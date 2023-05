Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei va gira un acord politic semnat de toate partidele aflate la guvernare, care va contine grila salariala si termene clare de aplicare, au anuntat, marti, liderii sindicatelor din Educatie, la finalul discutiilor cu presedintele Klaus Iohannis, conform Agerpres.roSindicalistii au…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a intalnit marți cu liderii sindicatelor din educație, in contextul grevei generale declanșate in invațamant. El le-a transmis reprezentanților profesorilor ca le ințelege ingrijorarile și solicitarile, fiind „firești și legitime” și a adaugat ca „doar prin dialog,…

- Proteste ale profesorilor au loc si in alte orase din tara. La Cluj, Galati si Timisoara mii de oameni au iesit in strada pentru a-si sustine revendicarile. La Timisoara protestatarii se strang in Piata Victoriei din oras.

- Guvernul și sindicatele n-au picat la pace nici duminica, astfel ca greva continua. Guvernul a pregatit ordonanta de urgenta care va asigura majorarea veniturilor personalului din sistemul educational, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru.…

- UPDATE – Sindicatele au respins oferta Guvernului, a declarat cu puțin timp in urma Marius Nistor, liderul Federației ”Spiru Haret”. Greva continua. Este decizia cadreleor didactice, susțin sindicaliștii. Guvernul doreste sa creasca salariile profesorilor si le va creste, a declarat joi purtatorul de…

- Profesorii continua greva și resping oferta Guvernului, potrivit unor surse citate de Antena3 CNN. Sindicalistii din Educatie vor organiza joi un protest in Piata Victoriei, in cadrul mitingului urmand sa fie anuntat raspunsul sindicatelor cu privire la oferta Guvernului, potrivit liderilor Federatiei…

- Președintele Romaniei susține ca au fost gasite soluții pentru o serie dintre revendicarile pe care le au sindicatele din invațamant. Iohannis a precizat ca Guvernul va onora ceea ce promis ca va face in discuțiile cu sindicatele.

- Sindicatele din Educație transmit Guvernului Romaniei ca „nu suntem asistați social”, „avem nevoie de salarii decente”, „nu am decis sa facem greva peste noapte” și „nu facem jocuri politice”, potrivit unui comunicat de presa. Este vorba despre Federația Sindicatelor Libere din Invațamant, Federația…