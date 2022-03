Stiri pe aceeasi tema

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, i-a propus, telefonic, presedintelui rus, Vladimir Putin, sa medieze pentru a se pune capat razboiului din Ucraina, a informat joi agentia oficiala de presa saudita SPA, citata AFP și preluata de Agerpres.

- Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a primit joi un apel telefonic de la președintele rus Vladimir Putin și s-a oferit sa medieze discuțiile dintre Moscova și Kiev, in contextul in care Rusia iși continua invazia in Ucraina, scrie CNN. Fii la curent cu cele mai noi…

- Oficialii de la Moscova susțin ca trupele rusești nu țintesc obiective civile in Ucraina. Totuși, in nici 3 zile de cand președintele rus Vladimir Putin a dat ordinul de invadare a Ucrainei, 198 de civili au fost uciși. Armele rusești au lovit o gradinița și mai multe blocuri de locuințe, relateaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron afirma ca este util sa “lase deschisa calea” dialogului cu Moscova pentru a obtine oprirea ofensivei sale din Ucraina, insa denunta in acelasi timp duplicitatea omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP.Macron a declarat, la sfarsitul summitului extraordinar…

- Autoritațile birtanice spun ca agenția de spionaj FSB a Rusiei a primit sarcina de a incerca sa organizeze revolte in marile orașe ale Ucrainei, imediat ce ar incepe o invazie a Kremlinului. Sabotorii serviciilor rusești ar urma sa instaleze lideri pro-ruși in regiunile vizate, scrie The Guradian. Potrivit…

- Kremlinul l-a atacat miercuri pe Boris Johnson pe care l-a descris ca fiind „complet confuz” și a ridiculizat „prostia și ignoranța” politicienilor britanici dupa ce prim-ministrul de la Londra a anulat un apel telefonic pe care trebuia sa îl aiba cu președintele rus Vladimir…

- Pe 5 ianuarie, 18 persoane – majoritatea copii și soțiile diplomaților ruși – s-au urcat in autobuze pentru a pleca din Kiev, la Moscova. Aproximativ alte 30 de persoane le-au urmat in decurs de cateva zile, plecand atat din Kiev cat și din consulatul Rusiei de la Liov. O sursa ce și-a pastrat anonimatul…

- Dupa ce ultimatumurile Kremlinului la adresa NATO au parut sa se prabușeasca la inceputul acestei saptamani, Moscova a inrautațit situația cu noi afirmații conform carora mercenari americani pregatesc un atac cu „arme chimice” și o amenințare cu o acțiune „militar-tehnica” nespecificata. „Tancuri cu…