Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Maramureș a anunțat la data de 29 iulie ca in județ sunt disponibile 629 locuri de munca. Printre posturile disponibile amintim cel de medic veterinar, mecanic auto sau biolog. Vezi in documentul de mai jos locurile de munca vacante, precum și data limita pana la care acestea mai sunt disponibile. LISTA COMPLETA A LOCURILOR DE MUNCA Vlad HERMAN The post Oferta generoasa: Unde te poți angaja in Maramureș appeared first on ZiarMM .