Oferta făcută de Rusia companiilor străine: rămâneţi, plecaţi sau predaţi cheile Prim-viceprim-ministrul Andrei Belousov a explicat pozitia guvernului la putin mai mult de o saptamana dupa ce Rusia a invadat Ucraina si la o zi dupa ce banca franceza Societe Generale a transmis un fior in lumea corporativa spunand ca autoritatile ruse i-ar putea confisca activele din tara. Belousov a subliniat trei alternative pentru firmele straine: ”Compania continua sa lucreze pe deplin in Rusia. Actionarii straini isi transfera actiunile pentru a fi administrate de parteneri rusi si pot reveni pe piata ulterior. Compania isi incheie definitiv operatiunile in Rusia, inchide productia si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

