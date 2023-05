Oferta electorală surpriză a PSD pentru PNL Liderii PSD și PNL Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca negociaza de zor condițiile rotativei de la sfarșitul acestei luni, dar, ținand cont de cele patru randuri de alegeri de anul viitor, fapt pentru care social democrații au facut liberalilor o oferta surprinzatoare. In timpul negocierilor privind rotativa guvernamentala de la sfarșitul lunii mai, liderii PSD au facut propunere extrem de controversata liderilor liberali pentru alegerile locale și parlamentare de anul viitor. Astfel, potrivit informațiilor noastre, PSD a propus PNL-ului sa existe liste comune pentru parlamentarele și locale din 2024.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La 42 de ani de la ultima reorganizare teritoriala a Romaniei, deputatul USR Tudor-Vlad Benga a depus la Parlament un proiect prin care Romania ar urma sa reduca de la 42 la 12 numarul judetelor dar si comasarea unor localitati. HotNews a stat de vorba cu initiatorul, pentru a afla detalii. In Romania…

- Organizațiile membre ale Alianței pentru Agricultura și Cooperare – AAC, Federația Naționala PROAGRO, Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania – LAPAR, Uniunea de Ramura Naționala a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – UNCSV și Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din…

- Meteorologii au emis Cod portocaliu de ninsori, cu depunere a unui strat de zapada, intensificari ale vantului si polei, pana vineri, in nordul si centrul Moldovei, Maramures, Transilvania, nordul Crisanei si la munte. Pana joi seara, este Cod portocaliu de ninsori viscolite in judetele Botosani,…

- Exact a doua zi dupa ziua pacalelilor, PNL va avea de luat o decizie esențiala pentru supraviețuirea sau ramanerea la guvernare și dupa alegerile din 2024. Marcel Ciolacu este cel care le-a aruncat oficial liberalilor colacul de salvare, lor și mai ales bunului sau prieten, Nicolae Ciuca, miercuri seara,…

- Meteolorogii de la ANM anunța, incepand de vineri seara, ploi in aproape toata țara. In Capitala, vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada. Dar, in vest, nord si centru, dar si la munte precipitatiile se vor transforma in ninsori, incepand din noaptea de sambata spre duminica. In 13 judete…

- Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 19 februarie, ora 12:00 - 20 februarie, ora 12:00, Codul portocaliu vizeaza raurile din bazinele hidrografice: Tisa - sector aferent S.H. Valea Viseului, Viseu, Iza, Lapus (judetul Maramures), Tur (judetul Satu…

- Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 19 februarie, ora 12:00 - 20 februarie, ora 12:00, Codul portocaliu vizeaza raurile din bazinele hidrografice: Tisa - sector aferent S.H. Valea Viseului, Viseu, Iza, Lapus (judetul Maramures), Tur (judetul Satu…

- Administrația Naționala de Hidrologie a emis o informare hidro, vizate fiind mai multe cursuri de apa inclusiv din județul Maramureș. Sunt așteptate scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri…