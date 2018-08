Stiri pe aceeasi tema

- In prima etapa de admitere in invatamantul profesional si in invatamantul dual (anul scolar 2018-2019) au fost ocupate 18.114 locuri. Dintre acestea, 15.520 de locuri sunt in invatamantul profesional de stat, iar 2.594 in invatamantul dual. Astfel, pentru etapa a doua de admitere sunt disponibile 21.951…

- Prima etap dedicat înscrierii absolvenilor claselor a VIIIa în învmântul profesional de stat i în învmântul dual în anul colar 20182019 se va desfura în zilele de 15 18 i 19 iunie 2018.Unitile de învmânt gimnazial din care provin elevii i unitil...

- Prima etapa dedicata inscrierii absolvenților claselor a VIII-a in invațamantul profesional de stat și in invațamantul dual, in anul școlar 2018-2019, se va desfașura in zilele de 15, 18 și 19 iunie 2018

- Inscrierea pentru clasele de invatamant profesional din anul scolar 2018 - 2019 incepe, vineri, fiind puse la dispozitia elevilor peste 38.000 de locuri. In 19 iunie vor fi publicate listele cu elevii inscrisi, iar in zilele de 21 si 22 iunie vor fi sustinute probele eliminatorii la calificarile…

- OPORTUNITATE…Absolventii de clasa a VIII-a, care vor sa se califice intr-o meserie, se pot inscrie in invatamantul profesional, cu durata de 3 ani, incepand de astazi, 15 iunie. Unitatile de invatamant vor avea alaturi operatorii economici, care vor oferi spatiul necesar de practica pentru adolescenti…

- "Numarul mare de legi din zona Educatiei ajunse la promulgare, adesea cu prevederi contradictorii, denota ca la noi se face politica educationala dupa ureche. Chiar raportul lansat astazi ne arata ca multe dintre esecurile inregistrate de anumite sisteme de Educatie pot fi explicate prin politici…

- 969 de locuri sunt disponibile in judetul Brasov pentru invațamantul profesional dual. Pregatirea se va face in domeniile: electric, electromecanic, turism si alimentatie, chimie industriala, industrie textila si pielarie, industrie alimentara, comert, agricultura. Numarul de locuri de la…

- Conducerea Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” din Huși a anunțat oferta educaționala pentru anul școlar 2018-2019. Elevii interesați de invațamantul liceal de zi au de unde sa aleaga. Unitatea de invațamant pune la dispoziție cate doua clase de tehnician horticultor și tehnician in activitați economice,…