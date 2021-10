Site-ul de fotografii Pinterest a primit o oferta de preluare in valoare de 45 de miliarde de dolari. Co-fondatorul Pinterest, Evan Sharp, și-a anuntat deja planurile de a pleca din companie. PayPal a facut oferta de preluare și intentioneaza sa finanteze achizitia in majoritate in actiuni, potrivit surselor, dupa cum noteaza Reuters. Pretul pe actiune ar reprezenta o prima de 26% fata de cotatia de 55,58 dolari pe unitate consemnata de titlurile Pinterest la inchiderea tranzactiilor de marti. Reuters mai adauga ca aceasta reprezinta o combinatie care ar putea semnala aparitia altor combinatii…