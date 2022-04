Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul rus Kommersant a publicat pe site, miercuri noapte, un editorial in care comenteaza in termeni acizi discursul ținut in aceeași zi de Vladimir Putin. Președintele a asigurat cetațenii ca economia Rusiei e stabila și i-a numit ”tradatori” pe cei care parasesc țara, dar efectul a fost slab,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut inalților oficiali ruși și personalitaților mass-media sa demisioneze din funcțiile lor și sa ia atitudine impotriva invaziei ruse din Ucraina. „Daca ramai sa lucrezi pentru propaganda, te expui unui risc mult mai mare decat daca pleci”, a avertizat…

- Rusia amenința Occidentul cu ruperea relatiilor diplomatice, dupa ce i-au fost impuse sancțiuni, din cauza atacului asupra Ucrainei. Este timpul „sa se puna lacatul pe ambasade”, afirma fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, ceea ce spune multe despre posibilele intenții ale oficialilor de la Kremlin.…

- Rusia ar fi dispusa sa se așeze la masa negocierilor cu reprezentanții Ucrainei, susține Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, citat de unian.net . Conform acestuia, Rusia gata sa trimita o delegație la Minsk pentru a negocia cu Ucraina. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- Putin este gata sa negocieze cu conducerea Ucrainei cu privire la statutul neutru și la refuzul de a asigura armata în cazul vreunui raspuns din partea Kievului. Despre asta a anunțat purtatorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, în dupa-amiaza zilei de miercuri, 24 februarie…

- Armata Romana a activat centrele militare de comanda. Romania cere activarea Articolului 4 din Tratatul NATO, care insemna mecanism de consultare intre Aliați. Ministerul Apararii informeaza joi dimineata ca, avand in vedere situatia de securitate din Ucraina, Armata Romaniei a activat punctele militare…

- Președintele va oferi „o actualizare privind eforturile noastre continue de descurajare și eforturile diplomatice, precum și despre masarea de trupe militare de catre Rusia la granița cu Ucraina”, a anunțat Casa Alba, potrivit CNN .Ultima oara cand a vorbit Joe Biden despre criza ruso-ucraineana a…

- „Ceea ce se intampla in Donbas este foarte ingrijorator si potential foarte periculos", a declarat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov.Totodata, Peskov a respins ideea ca exercitiile nucleare ale Rusiei vor alimenta si mai mult tensiunile cu Occidentul, afirmand ca aceste exercitii…