Stiri pe aceeasi tema

- In perioadele 24 – 26 decembrie 2022 si 31 decembrie 2022 – 2 ianuarie 2023 Primaria Municipiului Iasi, inclusiv Directia Generala Economica si Finante Publice Locale (DGEFPL), nu va lucra si nu avea program cu publicul. In perioada 27 – 30 decembrie 2022 DGEFPL va avea program cu publicul intre orele…

- Serviciul de inchirieri auto devine din ce in ce mai popular pintre romani. Iesenii care isi doresc sa plece in vacanta de Craciun sau de Revelion, alaturi de familie sau prieteni, sau cei care pur si simplu au nevoi stringente si nu pot dispune de masina proprie, au vaste optiuni atunci cand vine vorba…

- Consilierii locali s-au reunit ieri intr-o sedinta extraordinara de indata pentru a actualiza un proiect PNRR. Este vorba despre asa-numitele „insule ecologice", noua hotarare a Consiliului Local (CL) fiind solicitata de Ministerul Mediului. O astfel de insula reprezinta un ansamblu de containere pentru…

- Aprinderea iluminatului de Sarbatori va avea loc pe 1 decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei, la ora 17.30, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfant, in fața sediului Primariei Municipiului Iași. Servicii Publice SA a cumparat pentru aceasta iarna peste 800 de brazi in ghivece, care vor fi ornați și…

- Consilierii locali oradeni au aprobat, joi, proiectul pasajului subteran la intersectia str. Onestilor si Tudor Vladimirescu cu Lapusului, estimat la peste 61,9 milioane lei. Una dintre cele mai aglomerate instersectii de cartier, cea dintre Lapusului, Onestilor si Tudor Vladimirescu ar urma sa fie…

- Un tanar din Pascani a fost omorat in bataie de doi conationali la doar doua zile dupa ce sosise in Olanda. Avea 27 de ani și iși dorea un trai mai bun decat in Romania. Pe 13 octombrie a ajuns in Olanda, pe 14 octombrie a fost prima zi de munca, iar in noaptea de 14 spre 15 octombrie, a fost batut…

- Consilierul local Iulian Husanu a facut vineri un experiment in cautarea unui raspuns legat de traficul auto: cum este mai convenabil sa te deplasezi prin oras? Cu masina personala sau cu autobuzul? Experimentul l-a facut pe traseul Centru-Tatarasi. Concluzia lui a fost ca mersul cu autobuzul economiseste…

- Astfel, o familie de trei persoane din Ucraina poate aduce un venit dublu fata de chirie: in loc de 400 de euro se pot castiga 800. Statul deconteaza 50 de lei pe zi pentru cazare si 20 de lei pentru masa. Sute de ieseni au gazduit refugiati ucraineni de la inceputul razboiului din statul vecin si pana…