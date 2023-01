Oferta de balti la Primarie

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea organizatiei municipale a USR Iasi a decis sa impuna consilierilor locali ai filialei sa participe la sedintele de luni de la Primarie, ne-au declarat surse politice. O consecinta directa a acestei decizii este ca va putea avea loc sedinta comisiilor de specialitate pentru dezbaterea proiectului…

- Municipalitatea a alocat fondurile necesare pentru deschiderea unui cabinet de medicina dentara destinat copiilor. Va fi funcțional de luni, 9 ianuarie 2023 in incinta Școlii Gimnaziale „Sfanta Maria” din municipiu.

- „Cabinet Stomatologic Pentru Elevi” in cadrul Colegiului Național „Unirea” Brașov. Lucrarile au fost finalizate și activitatea medicala poate incepe odata cu reluarea cursurilor pentru elevi. Aici a funcționat un cabinet in urma cu mai mulți ani. La Unirea invața peste 700 de elevi clasele V- XII. „Incepem…

- Primaria Carei nu a primit niciun colindator in acest an și nu a alocat niciun fond pentru pachete de sarbatori cum proceda in anii anteriori. Banii careienilor din bugetul local s-au dus pe protocoalele politicienilor la Primarie unde participa inclusiv soția primarului evazionist, pe avocatul din…

- Pentru ca s-au simțit jigniți de bradul pe care Primaria Campeni l-a impodobit in Targul de Craciun, moții au adus și montat in Piața Centrala un brad falnic, care sa le faca cinste. Reamintim ca Primaria Campeni s-a facut de rusine, saptamana trecuta, cand a impodobit un brad de Craciun in bataie de…

- Primaria va actualiza documentatia pentru reamenajarea Pietei Unirii. In acest sens, municipalitatea a incheiat deja un contract in valoare de 67.500 lei cu firma Capital Vision. Documentatia tehnica va fi revizuita in contextul unor solicitari formulate de Comisia zonala a monumentelor istorice. Municipalitatea…

- Primaria va actualiza documentatia pentru reamenajarea Pietei Unirii. In acest sens, municipalitatea a incheiat deja un contract in valoare de 67.500 lei cu firma Capital Vision. Documentatia tehnica va fi revizuita in contextul unor solicitari formulate de Comisia zonala a monumentelor istorice. Municipalitatea…

- Una dintre asociatiile fondate de Morel Bolea, retinut aseara de DIICOT, a fost finantata ani la randul de catre Primaria Iasi, cel mai cunoscut eveniment fiind o manifestare dedicata industriei modei. Municipalitatea a intentionat si in acest an sa finanteze o noua editie a evenimentului, un proiect…