Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, de la ora 17.00, Colegiul de Arta "Ciprian Porumbescu" Suceava organizeaza "Poveste de Craciun", un spectacol cariabil pentru unul dintre elevii instituției, cu cerințe educaționale speciale.Evenimentul va fi gazduit de Teatrul Municipal "Matei Vișniec" ...

- Boala care a scumpit semnificativ carnea de porc inainte de Craciun evolueaza in judetul Olt in 63 focare, cu o saptamana in urma fiind semnalata inclusiv in localitatea in care seful DSVSA Olt are o ferma de porci, pe numele tatalui sau. Ultimul eveniment a fost ascuns opiniei publice vreme de mai…

- Marți, 3 decembrie, de la ora 17.00, Colegiul de Arta "Ciprian Porumbescu" Suceava organizeaza "Poveste de Craciun", un spectacol cariabil pentru unul dintre elevii instituției, cu cerințe educaționale speciale.Evenimentul va fi gazduit de Teatrul Municipal "Matei ...

- Mii de copii din municipiul Targu Jiu vor primi cadouri de Craciun din partea primariei. Edilul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca, fața de anii anteriori, de data aceasta copiii vor avea parte de o surpriza in plasa cu dulciuri. Este vorba de o carte, in funcție de varsta pe care o au beneficiarii.…

- O mie de steaguri tricolore sunt pregatite, de municipalitate, pentru 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. Acestea vor fi arborate pe stalpii de iluminat de pe principalele bulevarde din Brașov sau pe imobile. Pentru a marca cum se cuvine Ziua Nationala a Romaniei autoritatile locale si judetene…

- Ea are o viața haotica. El pare prea bun, prea de pe alta lume… Firile opuse se atrag, dar iubirea face intotdeauna tot ce vrea ea. Filmul “O noua poveste de Craciun” ruleaza acum la Happy Cinema. Kate (Emilia Clarke) bantuie fara sens prin Londra pe fondul colindelor de Craciun, și e toata un manunchi…

- Consiliul Județean Neamț a avut stand de prezentare a ofertei turistice la Targul de Turism al Romaniei Consiliul Județean Neamț a participat la ediția de toamna a Targului de Turism al Romaniei, care s-a desfașurat in perioada 14-17 noiembrie, la Pavilionul Expozițional Romexpo, București. Evenimentul…

- O femeie de 73 de ani a murit, duminica, dupa ce a cazut intr-o fantana, situata langa un cimitir din localitatea Prundu Bargaului, județul Bistrița-Nasaud, potrivit Mediafax.Primii care au intervenit in acest caz au fost pompierii de la Garda de Intervenție din Prundu Bargaului, iar apoi,…