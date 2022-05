Oferta corporate de la evoMAG Mediul de afaceri a cunoscut o dezvoltare puternica in ultimul deceniu, datorita evolutiei tehnologiei si inovarilor economice. Mediul online a devenit a modalitate insemnata prin care companiile isi deruleaza activitatea si isi prezinta oferta corporate . In online, se desfasoara o parte din ce in ce mai semnficativa din vanzarile de bunuri si servicii Un manager stie ca procesul de achizitie este important pentru a mentine o firma operationala. Indiferent ca sunt materii prime, bunuri, servicii sau echipamente, o companie are nevoie de resurse pentru a-si putea realiza obiectivele si a-si satisface… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

