Ofertă colosală: un miliard de dolari pentru fiecare producător de cipuri India ofera mai mult de 1 miliard de dolari in numerar fiecarei companii de semiconductori care inființeaza unitați de producție in țara, in timp ce incearca sa se bazeze pe industria de asamblare a smartphone-urilor și sa iși consolideze lanțul de aprovizionare cu produse electronice. Uniunea „Make in India” a premierului Narendra Modi a contribuit […] The post Oferta colosala: un miliard de dolari pentru fiecare producator de cipuri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

