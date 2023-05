Oferta care depășește valoarea estimată a contractului de achiziție publică. Partea I – o modalitate de reglementare care generează incertitudine juridică In general, este de așteptat ca un ofertant sa nu depuna o oferta financiara mai mare decat valoarea estimata a contractului precizata in documentația de atribuire a contractului de achiziție publica. Cu toate acestea, daca se depune o oferta care depașește valoarea estimata, este posibil ca ofertantul sa nu fie respins din procedura? Chiar daca Directiva privind achizițiile publice 2014/24/UE nu detaliaza aceasta situație, legiuitorul roman a reglementat, in etape, anumite condiții specifice in care o oferta care depașește valoarea estimata a contractului astfel cum este aceasta precizata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

