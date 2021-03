Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a inculpatului Catanoiu Ciprian Irinel, ofițer in cadrul Penitenciarului Tulcea, sub aspectul savarșirii infracțiunii de luare de mita in forma continuata.Potrivit…

- Președintele Consiliului Județean Calarași, Vasile Iliuța, a fost trimis in judecata de Direcția Naționala Anticorupție (DNA). Procurorii il acuza pe acesta de abuz in serviciu, fals intelectual in forma continuata și șantaj. Conform DNA, „in perioada martie – iulie 2019, in calitatea de președinte…

- Bogdan Dutu, comisar in cadrul Politiei Municipiului Medgidia – Biroul Rutier, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi primit mita pentru a clasa un dosar. Comisarul in cadrul Poliție Municipiului Medgidia- Biroul Rutier, Bogdan…