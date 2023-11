Stiri pe aceeasi tema

- Criza forței de munca pare sa se accentueze in Europa. In Romania situația este grava, dar se pare ca nici țarile occidentale spre care se indreapta mulți romani lucrurile nu stau mai bine.Deși ofera salarii de aproape 3.000 de euro pe luna, un antreprenor roman din Italia se plange ca nu gasește…

- O crima a șocat Italia! Un roman a omorat un alt roman, iar mai apo l-a ”plimbat” pe scuter prin zona in care s-a produs tragedia. In cele din urma, l-a abandonat pe un camp. Trupul neinsuflețit a fost gasit de polițiști, iar acesta și-a primit sentința finala.

- Stephan El Shaarawy și Nicola Zalewski, ambii de la AS Roma, au aparut pe lista jucatorilor din Italia care fac parte dintr-o rețea ilegala de pariuri. Clubul roman a emis un comunicat oficial prin care iși arata sprijinul pentru cei doi jucatori. Scandalul pariruilor ilegale din Italia continua. Totul…

- Printre cei 21 de oameni care au pierit in accidentul teribil din Italia sunt și trei copii - un baiețel de un an și doua fetițe romance, aflate in vacanța cu parinții. Au murit cu toții. Atenție, urmeaza imagini și informații care va pot afecta emoțional!

- Un calugar roman a fost arestat luni in Grecia dupa o incaierare violenta. El este acuzat ca ar fi batut un calugar din Belarus. Incidentul a avut loc la manastirea sarba Hilandar de pe Muntele Athos, scrie Hotnews.ro. Calugarul roman, de 35 de ani, l-ar fi lovit pe calugarul din Belarus, de 52 de ani,…

- Un barbat din Alba a circulat timp de șapte ani cu un permis falsificat, pe care l-a cumparat cu 800 de euro in Italia. A fost depistat intamplator, dupa ce a fost oprit de polițiști pentru control.

- Un alpinist roman si unul german au murit duminica in Alpii italieni, dupa ce unul dintre membrii unei expeditii a alunecat, luand cu el trei tovarasi, relateaza agentia Ansa. Victimele erau un roman, in varsta de 35 de ani, care locuia in Italia si un german de 46 de ani din Munchen. Accidentul, care…

- In jur de o mie de migranți au ajuns, de sambata, pe insula Lampedusa, in Italia, dupa ce au traversat Marea Mediterana cu diverse ambarcațiuni. Migranții au venit in Europa din Africa, in principal din statele din zona sub-sahariana.