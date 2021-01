Stiri pe aceeasi tema

- Medic primar pediatriu la Institutul Național pentruSanatatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, Mihai Craiu explica ce inseamnamutațiile SARS-CoV-2 descoperite recent in Marea Britanie și inmai multe țari din Europa. Pe pagina de Facebook a Spitalului Virtual pentru Copii, doctorul Mihai Craiu…

- Material Kaspersky Intr-o lume conectata, chiar și telefoanele mobile pentru copii au devenit mai puțin o jucarie scumpa și mai mult o necesitate. Acestea ii ajuta pe parinți sa ramana in contact cu cei mici, iar pe copii in ajuta sa invețe sa-și dezvolte capacitatea de ințelegere a tehnologiei. Odata…

- Intr-o lume conectata, chiar si telefoanele mobile pentru copii au devenit mai putin o jucarie scumpa si mai mult o necesitate. Acestea ii ajuta pe parinti sa ramana in contact cu cei mici, iar pe copii in ajuta sa invete sa-si dezvolte capacitatea de intelegere a tehnologiei. Odata ce parintii au cantarit…

- IGSU, E.ON și Delgaz Grid au lansat campania naționala „Ai grija la cea mai mare grija: siguranța copilului tau!“. Potrivit un sondaj realizat de IRES pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU), unul din patru romani recunoaște ca iși lasa copiii mai mici de 10 ani nesupravegheați…

- „Ai grija la cea mai mare grija: siguranța copilului tau!“ – o noua campanie naționala lansata, astazi, de IGSU, E.ON și Delgaz Grid*_ ????Proiectul iși propune conștientizarea adulților asupra importanței supravegherii copiilor și a respectarii regulilor de siguranța in locuințe; ????Peste 100 de copii…

- „Ai grija la cea mai mare grija: siguranța copilului tau!" este o campanie naționala prin care se urmarește ca adulții sa conștientizeze importanța supravegherii copiilor și a respectarii regulilor de siguranța in locuințe, campanie lansata recent de IGSU, E.ON și Delgaz Grid. Peste 100 ...

- Proiectul iși propune conștientizarea adulților asupra importanței supravegherii copiilor și a respectarii regulilor de siguranța in locuințe; Peste 100 de copii și-au pierdut viața in incendii la locuințe, in ultimii opt ani, iar majoritatea erau nesupravegheați la momentul producerii incidentului;…

- In cursul perchezitiilor, politistii au ridicat, in vederea continuarii cercetarilor, 16 biciclete si mai multe parti componente (ghidoane, furci, roti... The post Va recunoasteti bicicleta? Politistii au reusit o captura impresionanta de biciclete si piese furate. Foto appeared first on Renasterea…