Oferă-i casei tale un aspect proaspăt cu aceste noi idei de iluminat Schimbarea e buna. Și cand vine vorba de casa ta, schimbarea luminii este o modalitate ușoara de a oferi oricarei camere un aspect nou și proaspat. Iata cateva idei noi grozave de iluminat care sa va ajute sa incepeți: 1. Faceți o declarație indrazneața cu un candelabru. Candelabrele revin in mare masura la moda. Și nu exista o modalitate mai buna de a face o declarație in casa ta decat cu unul dintre aceste accesorii frumoase. 2. Ofera pereților tai puțina lumina ușoara. Aplicele sunt o modalitate excelenta de a adauga atat funcție, cat și stil oricarei incaperi. In plus, sunt perfecte pentru… Citeste articolul mai departe pe cjnews.ro…

Sursa articol si foto: cjnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exista multe beneficii pentru a adauga o nota de lux casei tale, iar unul dintre cele mai importante este diferența pe care o poate face in starea ta generala de… Articolul Corpuri de iluminat care vor adauga o nota de lux casei tale apare prima data in Stiri Gorj .

- Zeci de cladiri din centrul istoric al Lugojului au igrasie și infiltrații mari de apa. Problemele au inceput sa apara dupa ce trotuarele au fost reparate. De fapt, cosmetizate. Practic, peste trotuarele vechi s-au montat dale, fara niciun sistem de drenaj, informeaza observatornews.ro. Fii…

- O comoara in valoare de 850.000 de euro a stat ascunsa sute de ani sub podeaua unei case din Anglia. Familia care a cumparat-o in urma cu 10 ani a decis sa faca renovari și a descoperit tezaurul format din 260 de monede de aur, care i-a facut bogați.

- Barbara Costello, cunoscuta sub numele de Babs, este bunica a opt copii și experta culinara din spatele brandului Brunch cu Babs. Iși impartașește ințelepciunea din bucatarie și rețetele tradiționale de familie pe rețelele sociale, acolo unde internauții se bucura de trucurile sale. Cum pastrezi untul…

- Spectatorii care au asistat la prezentarea casei Balmain, miercuri, in cadrul Saptamanii Modei de la Paris, au avut surpriza sa o vada pe cantareata Cher, 76 de ani, defiland pe catwalk in inchiderea show-ului. Alaturi de ea a fost francezul Olivier Rousteing, directorul artistic al marcii de lux. Interpreta…

- Indiferent de anotimp, o gradina este o placere și un lucru la care visam cu toții. Mai ales vara, ne dorim sa avem un loc amenajat special și confortabil pentru relaxare, in care ne putem savura cafeaua de dimineața și in care putem organiza petreceri cu prietenii. Locul ideal pentru a face toate…

- Muzeul Golești este instituția muzeala care are cele mai multe case și gospodarii originale in Romania, iar una dintre ele a fost donata la sfarșitul lunii iunie de Episcopul Macarie al Europei de Nord. In aceasta perioada se lucreaza la amenajarea casei. „Casa donata de Episcopul Macarie se afla intre…

- LASAT FARA SPRIJIN… Curtea de Arbitraj a PNL a stabilit ca Marius Arcaleanu a fost exclus, cu respectarea statului, din partid, astfel ca acesta pleaca din Consiliul Județean. In acest sens, Prefectura Vaslui a inaintat deja documentele catre instituția condusa de Dumitru Buzatu. Locul fostului director…