Ofera-i casei tale un aspect cat mai placut si mai elegant. Foloseste gresie si faianta de la www.gudart.ro !

- Lasselsberger Ceramics Romania, detinatorul brandului CESAROM si unicul producator local de placi ceramice, a lansat la inceputul acestui an 25 de colecții noi de gresie și faianța si va produce anul acesta un volum total de peste 8 milioane de m2. Noile colectii vor reprezenta aproximativ 20% din volumul…

- Amenajarea unui living nu reprezinta o misiune ușoara. Cu toate acestea, cu ajutorul obiectelor potrivite de mobilier și a decorațiunilor, rezultatele vor fi pe masura așteptarilor. Daca ai in plan redecorarea livingului, ține cont de urmatoarele sfaturi, astfel incat sa faci alegerile potrivite.

- Simona Halep a fost pusa in dificultate in primul set al meciului cu Jennifer Brady, insa si-a aratat calitatea si a obtinut o victorie spectaculoasa la Melbourne. "Cu siguranta, a fost un meci dificil. Ma asteptam la asa ceva, fiindca am jucat intr-o alta partida cu ea, acum cateva luni, si a fost…

- In prezent, in judetul Iasi exista 127 de avocati care primesc pensie de la filiala judeteana a Casei de Asigurari a Avocatilor (CAA). Avand o profesie liberala, avocatii nu isi achita contributiile aferente pensiilor la sistemul de stat, ci catre propria casa de asigurari, metoda de calcul fiind, de…

- Daca locuiesti la casa, amenajarea exterioara este cel putin la fel de importanta ca modul in care ti-ai decorat casa, astfel ca trebuie sa acorzi atentia cuvenita si acestui aspect. Curtea casei reprezinta o adevarata carte de vizita a proprietarului, fiind primul lucru care se infatiseaza privirii…

- Pe langa igrasie și condens, pot aparea probleme de strucura, cum ar fi pereții crapați, lucruri care ne afecteaza confortul oferit de casa, iar confortul este un lucru pe care toți ni-l dorim de la o casa. In acest articol vrem sa abordam subiectul umiditații, și sa vedem ce putem…

- Manifestarile organizate cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei au debutat in dimineața zilei de duminica, 1 Decembrie, la Monumentul Eroilor Neamului din Timișoara, cu un ceremonial militar și religios, urmat de depuneri de coroane de flori. Subprefectul de Timiș, Daniel Cristian Franțescu,…