- Pentru ca se apropie sarbatorile de iarna, pentru ca pana la Craciun a mai ramas puțin timp, pentru ca nimic nu se compara cu frumusețea colindelor, Campinatv.ro dorește sa va faca o surpriza. Prin intermediul nostru vor veni in fața dumneavoastra pentru a va colinda și pentru a va transmite o urare:…

- Așteptam sarbatorile de iarna, așa ca, din zi in zi poate veni prima zapada de anul acesta. Poate ca ai fost atras de alte aspecte și nu ai ajuns la service sa-ți schimbi anvelopele de vara cu cele de iarna. De aici inainte, a cam venit momentul. Iarna bate la ușa și e timpul sa-ți planifici vizita…

- ADVERTORIAL. Gențile sunt accesoriile ce nu pot lipsi din garderoba unei femei. Indiferent de stilul adoptat, o geanta dama va reuși intotdeauna sa ofere un aspect complet unei ținute. De la modele atemporale pana la modele de genți cu imprimeuri de feline sau mai nou, genți mici, pentru telefon, tendințele…

- In perioada Sarbatorilor de Iarna, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva ofera spre vanzare 33.996 pomi de Craciun, cea mai mare parte fiind recoltați din culturi specializate din pepinierele silvice proprii. Din totalul pomilor de Craciun oferiți la vanzare in acest an, 22.551 sunt din specia brad…

- De Ziua Nationala a Romaniei s-a putut schia pentru prima data in acest sezon in statiunea Ranca, din Muntii Parang, care se afla la o altitudine de peste 1600 de metri. Partia principala din centrul statiunii a fost deschisa de pe 1 Decembrie.

- Odata cu venirea anotimpurilor friguroase, proprietarii caselor cu terese trebuie sa puna in aplicare o serie de activitați care sa protejeze spațiul de ploaie, vant, dar și de zapada. Daca primavara sau vara era o bucurie sa iți petreci timpul pe terasa, iarna nu mai exista același confort și este…

- Tunurile de zapada au pornit in Straja. In stațiunea montana s-a dat startul pentru debutul noului sezon de iarna. Administratorii domeniului schiabil au pus in funcțiune tunurile de zapada și ratracurile. Temperaturile au scazut destul de mult, astfel ca este posibila realizarea zapezii artificiale.…