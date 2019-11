Ofensiva Turciei în Siria a facilitat reconstituirea rețelei Stat Islamic, arată Pentagonul Gruparea militanta Stat Islamic a fost avantajata atât de retragerea forțelor americane, cât și de ofensiva turca din Siria, facilitând regruparea membrilor ce ar putea pregati noi atacuri adresate statelor occidentale, conform unui raport realizat de Pentagon, citat de site-ul postului France 24. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat, pe 6 octombrie, retragerea celor 1000 de trupe americane localizate în nord-estul Siriei pentru menținerea pacii sensibile dintre forțele turce și militanții kurzi sirieni. Conform aprecierilor facue de Pentagon, demersul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

