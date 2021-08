Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au cucerit duminica capitalele provinciilor nordice Kunduz si Sar-e-Pol, care se adauga altor doua capitale regionale preluate în aceasta saptamâna, primele care au cazut în mâinile insurgentilor de la începutul fazei finale a retragerii trupelor straine în…

- Fortele afgane au respins joi un atac al talibanilor in apropiere de Herat, mare oras din vestul Afganistanului situat in vecinatatea frontierei cu Iranul si al treilea din Afganistan ca numar de locuitori, au anuntat autoritatile locale, noteaza AFP preluat de agerpres. Insurgentii afgani au cucerit…

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. „Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru fortele afgane in ultimele…

- Pe fondul prabușirii rapide a forțelor de securitate afgane, mai mult de 1.000 de soldați afgani au fugit peste noapte in Tadjikistan, au declarat polițiștii de frontiera. Sute de membri ai forțelor de securitate afgane au fugit de fondul progreselor rapide ale talibanilor in nord, dar ultimele retrageri…

- Comandantul fortelor americane in Afganistan, generalul Scott Miller, nu a exclus marti lovituri aeriene impotriva talibanilor daca acestia vor continua sa cucereasca noi teritorii, in timp ce retragerea trupelor americane este in curs, informeaza AFP. "Nu mi-ar placea sa vad lovituri aeriene,…