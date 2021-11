Ofensiva spațială In actuala explozie a dezvoltarii tehnologice, spațiul terestru a devenit neincapator, iar omul, curios din fire și doritor sa depașeasca limitele care l-au ținut legat de Pamant timp de milenii, acum a pornit o adevarata ofensiva de cucerire a zonei extraterestre din sistemul nostru solar. Daca la inceput pașii sai erau timizi, deja cadența […] Articolul Ofensiva spațiala apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile climatice pot avea in urmatorii ani un impact major asupra resurselor de apa din Romania, arata cele mai recente studii efectuate de Administratia Nationala Apele Romane (ANAR) si Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA). Fenomenele extreme, secete si inundatii,…

- Centrul de Cultura Arcus organizeaza duminica, 31 octombrie 2021, un recital extraordinar de chitara sustinut de Istvan Beke – Romania, Peter Giran – Ungaria și Almos Toth -Ungaria. In program sunt cuprinse lucrari de Andy Mckee, John Dowland, Enrique Granados, Manuel de Falla, Angelino Gilardino,…

- La 26 octombrie 1991, osemintele Eroului Necunoscut au fost readuse si reinhumate in Parcul Carol din Bucuresti. Mormantul Ostasului Necunoscut a fost stramutat in 1958, in perioada regimului comunist, fiind amplasat in fata Mausoleului Eroilor Neamului de la Marasesti. La 25 noiembrie 2006, la initiativa…

- Societatea de salubrizare TEGA SA organizeaza timp de doua zile, in zilele de 24-25 septembrie, o noua campanie de colectare de sticla, in municipiul Sfantu Gheorghe. Potrivit organizatorilor, campania se va desfașura in urmatoarele șase locații: Parcarea din fața stadionului „Szabo Kati” (str. Stadionului)…

- Naistul Gheorghe Zamfir va sustine un concert la Festivalul UNTOLD, vineri, la Cluj-Napoca. „Maestrul Gheorghe Zamfir, unul dintre cei mai buni naisti ai lumii, urca in premiera pe scena principala UNTOLD pentru un moment unic. Vineri seara, 10 septembrie, de la 22,30, fanii festivalului vor asculta…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a declarat luni, 30 august, ca a propus, in cadrul sedintei de coalitie, un grup de lucru care sa se ocupe de pensiile speciale, pentru a defini care sunt categoriile socio-profesionale care ar trebui sa primeasca pensii in plus fata de contributivitate,…

- 384 de candidați din județ, 276 fiind din promoția curenta, s-au inscris la sesiunea august-septembrie a examenului național de Bacalaureat, arata datele Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna. Probele scrise vor incepe luni, 16 august (a.c). „Conform Procedurii privind inscrierea la examenul…

- 40 de elevi bursieri din județele Covasna, Harghita, Mureș și Satu-Mare, care invața la unitați de invațamant cu predare in lb. romana, au primit, in cursul saptamanii trecute, suma de 500 de lei, fiecare, care reprezinta o noua transa acordata trimestrial in cadrul programului intitulat ,,Bursele…