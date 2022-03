Armata ucraineana a declarat joi dimineata devreme ca incetineste ofensiva Rusiei dupa doua saptamani de conflict, relateaza DPA. Statul major ucrainean a anuntat intr-un buletin ca in unele zone operationale unitatile rusesti si-au pierdut puterea de lupta si aduc rezerve. Fortele ruse inca inconjurau Kievul si, de asemenea, isi intareau unitatile in jurul localitatii Mikolaiv din sudul Ucrainei. Au fost raportate si atacuri din orasele din est Harkov si Izium, precum si din Sumi si Oktirka in nord-estul Ucrainei. Informatiile nu au putut fi verificate in mod independent. Astazi ar trebui sa…