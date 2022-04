Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat luni inceputul ofensivei ruse impotriva estului Ucrainei, aflat in parte in mainile separatistilor pro-rusi si unde luptele sangeroase s-au intensificat, relateaza Agerpres, conform AFP. „Putem spune acum ca trupele ruse au inceput batalia pentru…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat aseara inceputul ofensivei ruse impotriva estului Ucrainei, aflat in parte in mainile separatistilor pro-rusi si unde luptele sangeroase s-au intensificat, scrie digi24.ro

- "Principalele eforturi ale invadatorilor rusi continua sa se concentreze pe capturarea Mariupolului, ofensiva in zona orasului Izium (situat pe raul Donet, in regiunea Harkov) si spre zona Donetk", in estul Ucrainei, mentioneaza raportul citat."In ultimele 24 de ore, pe teritoriul regiunilor Donetk…

- Mihail Podolyak, consilier al liderului de la Kiev, Volodimir Zelenski și șef al delegației Ucrainei la negocierile de pace cu Federația Rusa, critica declarația scandaloasa a ministrului ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba privind decizia Moldovei și Georgiei de a depune cereri de aderare la UE, transmite…

- Kievul și alte orașe din Ucraina continua sa opuna rezistența invaziei Federației Ruse, ceea ce a devenit un prilej pentru Administrația Prezidențiala ucraineana sa anunțe ca razboiul se va incheia in curand. Consilierul președintelui Ucrainei, Oleksii Arestovici, a declarat ca in aprilie locuitorii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat din nou joi telefonic cu omologul sau rus Vladimir Putin si l-a sunat apoi pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat Palatul Elysee, informeaza AFP. Convorbirea cu presedintele rus, care a durat o ora si 30 de minute, potrivit presedintiei…

- Armata rusa a anuntat joi ca separatistii prorusi din estul Ucrainei au inregistrat castiguri teritoriale in fata armatei ucrainene, in timp ce Kievul se confrunta inca din cursul diminetii cu o invazie militara din partea fortelor Moscovei. Potrivit generalului Igor Konasenkov, purtatorul de cuvant…