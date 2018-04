Ofensiva in Siria. Trump: “Misiune Indeplinita!

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a salutat sambata o 'lovitura perfect executata' si a multumit aliatilor francez si britanic pentru 'misiunea indeplinita' in Siria, transmit Reuters, dpa si AFP, conform agerpres.ro. 'O lovitura perfect executata noaptea trecuta. Le multumesc Frantei si Marii…

- In urma cu cateva ore, in urma unui apel cu presedintele Frantei, premierul Regatului Unit, Theresa May a declarat ca Marea Britanie se va alatura Statelor Unite si Frantei intr-un atac strategic asupra mai multor depozite chimice din Siria, scrie The Guardian.

- Atacuri occidentale contra regimului sirian, in urma unui presupus atac chimic sunt iminente, scrie AFP, care noteaza insa ca exista in continuare intrebari cu privire la potentiale tinte, riscurile pe care aceste atacuri le reprezinta la adresa Statelor Unite si mijloacele pe care Washingtonul le care…

- Acestia sunt marii prezicatori ai lumii, iar profetiile lor au ecou si astazi. 1. Baba Vanga Vangelia Pandeva Dimitrova, sau Baba Vanga, a murit in 1996, insa profetiile ei se intind pana in secolul 51, data cand credea ca va fi sfarsitul lumii. Baba Vanga si-a pierdut vederea…

- Presedintele Statelor Unite a gafat incredibil dupa ce, aparent in gluma, l-a laudat pe omologul sau chinez Xi Jinping si perspectivele presedintiei nelimitate ale acestuia, dupa ce Partidul Comunist Chinez a anuntat ca va elimina limita de doua mandate la presedintie. Hlizindu-se, Trump a mers pana…

- Aceasta suma colosala este prevazuta in planul de investitii masive ale administratiei Trump pentru redarea maretiei Americii. Mai exact a drumurilor, podurilor si aeroporturilor care si-au cam trait traiul. ”Este o saptamana mare pentru infrastructura SUA. Dupa ce am cheltuit atat de stupid 7000 de…

- In cursul unei intrevederi vineri in Dubai cu Vladislav Surkov, un influent consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, 'i-am facut cunoscut sentimentul de dezamagire si frustrare al Washingtonului in legatura cu lipsa de actiune a Rusiei pentru a pune capat conflictului', a afirmat Volker pentru…

- Consiliul de Securitate al ONU va discuta luni despre degradarea situatiei umanitare din Siria dupa lansarea la sfarsitul acestei saptamani a unei ofensive turce impotriva militiilor kurde din YPG in regiunea Afrin din Siria, au facut cunoscut surse diplomatice, scrie AFP. O reuniune era…