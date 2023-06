Inca o banca obține in instanța suspendarea deciziei ANPC prin care era obligata sa recalculeze ratele la credite. BRD a obținut suspendarea Ordinului ANPC din 23 mai privind sancționarea bancilor pentru practici comerciale inșelatoare savarșite de aceștia cu privire la modul de calcul al ratelor, a decis vineri Curtea de Apel București. Au contestat emiterea […] The post Ofensiva bancilor in razboiul cu ANPC. O noua instituție a caștigat la Curtea de Apel first appeared on Ziarul National .