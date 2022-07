Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare in mediul online, Iulia Albu a anunțat ca a chemat poliția acolo unde locuiește. A fost deranjata de zgomotul cauzat de unele lucrari, scrie viva.ro. Iulia Albu a postat recent cateva imagini pe Instagram in care a anunțat ca a alertat poliția in miez de noapte. „Seara buna, dragii mei!…

- Ministerul Energiei a elaborat un proiect de act normativ care transpune in practica legislația europeana ce permite transferul static intre țari de energie electrica produsa din surse regenerabile. Cu alte cuvinte, Romania iși poate vinde resursa de vant sau de soare, iar producția de energie se va…

- „Vorba lunga, saracia omului”, spune o zicala foarte potrivita vremurilor de azi. Nu cred deloc ca este intamplator faptul ca romanii au ras și criticat totodata obiceiurile proaste sau greșelile de comportament. Sigur, in spatele fiecarei astfel de propoziții ințelepte stau ganduri foarte serioase…

- Este una dintre cele mai controversate și cunoscute figuri publice din Romania, cucerind publicul cu cele doua sezoane pe care le-a caștigat la emisiunea Bravo, ai stil! de la Kanal D. Cu toate acestea, Silvia Popescu s-a hotarat sa nu mai lucreze in televiziune. Care este motivul din spatele deciziei…

- Dobrogea este, cu siguranța, cea mai cosmopolita dintre regiunile care formeaza Romania. Comunitațile de turci, lipoveni, aromani au transformat zona intr-un adevarat conglomerat socio-cultural unic pentru țara noastra. In tot acest peisaj, o comunitate cu adevarat neobișnuite salașluiește in cartierul…

- Schimbare radicala de vreme. Dupa o saptamana in care am avut si temperaturi de 25 de grade, pare acum ca am intrat intr-un alt anotimp. Au fost caderi de grindina in Bistrita-Nasaud si Cluj, iar in Maramures si la munte a nins ca in plina iarna. Dupa o noapte cu rafale puternice de vant in toata tara,…